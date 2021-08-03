В Киеве прошла акция памяти белоруса Виталия Шишова

Киев, 3 августа 2021-го / Reuters





Там образовался мемориал памяти Шишова: установлен крест, лежат фотографии, цветы, зажжены свечи. Люди скандировали "Не забудем — не простим!", "Жыве Беларусь!". Были зажжены файеры. Возле посольства дежурила полиция.





Руководитель "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа. Его нашли повешенным в киевском парке. Среди версий полиции — умышленное убийство, имитированное под суицид. Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль дело о гибели белоруса. О Шишове сообщили мировые СМИ. Своё расследование проведёт Bellingcat, пишет Еврорадио.



