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В Киеве прошла акция памяти белоруса Виталия Шишова

Вечером 3 августа в Киеве прошла акция памяти белоруса Виталия Шишова. Сотни её участников собирались у здания посольства Беларуси на улице Коцюбинского

Киев, 3 августа 2021-го / Reuters

Там образовался мемориал памяти Шишова: установлен крест, лежат фотографии, цветы, зажжены свечи. Люди скандировали "Не забудем — не простим!", "Жыве Беларусь!". Были зажжены файеры. Возле посольства дежурила полиция.

Руководитель "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа. Его нашли повешенным в киевском парке. Среди версий полиции — умышленное убийство, имитированное под суицид. Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль дело о гибели белоруса. О Шишове сообщили мировые СМИ. Своё расследование проведёт Bellingcat, пишет Еврорадио.
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