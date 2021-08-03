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Автопилот остановил Tesla — пьяный водитель заснул за рулём

Водитель Tesla Model S в Норвегии сел за руль в нетрезвом виде, после чего включил автопилот — и заснул во время поездки.

Видео заснял водитель попутного авто, пишет dev.by . Ему показалось, что владелец Model S потерял сознание: он уронил голову и не держал руки на руле. Машина двигалась по шоссе в беспилотном режиме на скорости около 100 км/ч. Автор записи проехал за седаном ещё 10 км, после чего система самостоятельно остановилась в тоннеле.

Другие водители попытались разбудить владельца Tesla, а спустя пять минут на место прибыла полиция. Было установлено, что 24-летний водитель пьян. Его лишили прав, но сам он, несмотря на видеозапись и взятые анализы, свою вину отрицает. Инцидент произошёл в прошлую пятницу примерно в половине шестого утра.

Как отмечает Electrek, раньше уже были случаи, когда нетрезвые водители пытались снять с себя ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения, прикрываясь автопилотом: мол, машину вела система. Tesla постоянно повторяет, что при включённом автопилоте водитель должен всегда оставаться бдительным и что именно он отвечает за происходящее на дороге.

На всякий случай — например, если водитель заснёт — беспилотная система мониторит давление на руль, и если не обнаруживает такового, периодически требует вернуть руки на место. Если эти напоминания игнорировать слишком долго, автопилот сбросит скорость и остановит машину на краю дороги. Автор норвежского видео, похоже, мешал системе стать на обочине справа, но она всё равно остановила машину.
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