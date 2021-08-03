Где платят за укол? Еще одно белорусское предприятие будет платить своим работникам за вакцинацию от коронавируса
Решение о выплатах принято руководством Борисовского завода медпрепаратов.
Такая поддержка действует с июля этого года. Cделали это в первую очередь для профилактики и поддержания здоровья сотрудников, пишет mlyn.by.
Выплата оставит 150 рублей.
— Решение принимали совместно руководство нашего предприятия и профсоюзный комитет. Главная цель — сохранение здоровья и работоспособности коллектива. Также и для максимального снижения затрат, связанных с потерями рабочего времени. Ведь в наших же интересах, чтобы сотрудники меньше болели, — сообщил председатель профсоюзной организации «Борисовского завода медицинских препаратов» Валерий Ковель.
Напомним, ранее подобное решение было принято на Минском тракторном заводе. Там за вакцинацию от коронавируса платят по 80 рублей.
19:33 03/08/2021
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