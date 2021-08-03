Такая поддержка действует с июля этого года. Cделали это в первую очередь для профилактики и поддержания здоровья сотрудников, пише т mlyn.by.

Выплата оставит 150 рублей.





— Решение принимали совместно руководство нашего предприятия и профсоюзный комитет. Главная цель — сохранение здоровья и работоспособности коллектива. Также и для максимального снижения затрат, связанных с потерями рабочего времени. Ведь в наших же интересах, чтобы сотрудники меньше болели, — сообщил председатель профсоюзной организации «Борисовского завода медицинских препаратов» Валерий Ковель.

Напомним, ранее подобное решение было принято на Минском тракторном заводе. Там за вакцинацию от коронавируса платят по 80 рублей.