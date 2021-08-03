+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В БГУ объявили дополнительный набор на бюджет

В БГУ объявлен дополнительный набор на бюджетную форму получения образования на механико-математический и физический факультеты, а также в МГЭИ им. А.Д. Сахарова, сообщает пресс-служба университета во вторник.

"Документы будут приниматься до 18.00 7 августа по адресу: г. Минск, ул. Ленинградская, 8 (корпус юридического факультета)", - уточнили в пресс-службе. 

На дневной форме обучения вакантными оказались 36 мест.

На механико-математическом факультете свободны 14 мест: 8 - на специальности "математика (направление – научно-педагогическая деятельность)"; 6 - на специальности "математика (направление – научно-конструкторская деятельность)".

На физическом факультете вакантных 11 мест: 5 - на специальности "физика (направление – производственная деятельность)"; 6 - на специальности "физика наноматериалов и нанотехнологий".

В МГЭИ им. А.Д. Сахарова осталось 11 мест: 4 - на специальности "природоохранная деятельность"; 4 - на специальности "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент"; 3 - на специальности "ядерная и радиационная безопасность".

На заочной форме обучения доступны 15 вакантных мест на механико-математическом факультете: 5 - на специальности "математика и информационные технологии (по направлениям)"; 10 - на специальности "математика (направление – научно-педагогическая деятельность)", пишет interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]