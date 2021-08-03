В БГУ объявили дополнительный набор на бюджет
В БГУ объявлен дополнительный набор на бюджетную форму получения образования на механико-математический и физический факультеты, а также в МГЭИ им. А.Д. Сахарова, сообщает пресс-служба университета во вторник.
"Документы будут приниматься до 18.00 7 августа по адресу: г. Минск, ул. Ленинградская, 8 (корпус юридического факультета)", - уточнили в пресс-службе.
На дневной форме обучения вакантными оказались 36 мест.
На механико-математическом факультете свободны 14 мест: 8 - на специальности "математика (направление – научно-педагогическая деятельность)"; 6 - на специальности "математика (направление – научно-конструкторская деятельность)".
На физическом факультете вакантных 11 мест: 5 - на специальности "физика (направление – производственная деятельность)"; 6 - на специальности "физика наноматериалов и нанотехнологий".
В МГЭИ им. А.Д. Сахарова осталось 11 мест: 4 - на специальности "природоохранная деятельность"; 4 - на специальности "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент"; 3 - на специальности "ядерная и радиационная безопасность".
На заочной форме обучения доступны 15 вакантных мест на механико-математическом факультете: 5 - на специальности "математика и информационные технологии (по направлениям)"; 10 - на специальности "математика (направление – научно-педагогическая деятельность)", пишет interfax.by
18:49 03/08/2021
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