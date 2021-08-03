Под Минском задержаны участники фэнтези-фолк-группы Irdorath - по уголовному делу "за протесты"
На даче под Минском 2 августа во время празднования дня рождения задержали музыкантов фэнтези-фолк-группы Irdorath. Спустя сутки МВД объяснило, какие у силовиков возникли вопросы к музыкантам.
Задержание проводила милиция при силовой поддержке СОБРа. В общей сложности в отдел милиции доставили 16 человек. Среди них — менеджер фирмы, дизайнер, художественный руководитель и дирижер народного хора.
По данным силовиков, в августе прошлого года «группа волынщиков неоднократно возглавляла колонну протестующих», чем «вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан».
«Перформанс координаторов усиливал протестное настроение участников и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров», — считают в МВД.
Как заявили в МВД, шестерых из 16 задержанных признаны подозреваемыми по уголовному делу об "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и участия в них".
На остальных составили протоколы за неповиновение требованиям милиционеров при задержании, передает zerkalo.io.
МВД опубликовало видео задержания музыкантов. Среди задержанных - Александра Граховская из группы BY CRY, сообщает by_culture
15:16 03/08/2021
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