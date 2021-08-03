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"Он не мог совершить самоубийство" Девушка Виталия Шишова - о последних днях его жизни

Божена Жолудь, девушка главы "Беларуского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве, рассказала о последних днях его жизни.

"Он не мог совершить самоубийство" Девушка Виталия Шишова - о последних днях его жизни
Криминалисты работают в Святошинском парке, где утром нашли повешенным руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова
Руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным.
Они оба из Речицы, переехали в Киев после преследования со стороны властей Беларуси.

«У Виталия не было родителей и семьи — все умерли. Работал он айтишником-фрилансером. Не было такого, чтобы он жаловался, что за ним следят. Но в последнее время Виталий стал более внимательным — бывало, смотрел, что за машины подъехали, кто из них выходит.

Напрямую угроз Виталию не было, но у него было плохое предчувствие. Мне он его не высказывал, но одному нашему знакомому писал за неделю до трагедии: у меня плохое предчувствие, если что, досмотри Божену. Чтобы конкретно незнакомцы подходили к Виталию - такого не было.

Ко мне однажды на улице в центре города подходили какие-то люди — как потом выяснилось, записывали и снимали», - рассказала Божена "Свабодзе" .

По словам девушки, Виталий выходил на пробежку не всегда, но периодически, по желанию. В его поведении ничего необычного, странного в последнее время не было.

"Мы оба болели с неделю, лежали в кроватях, смотрели фильмы. Конечно, настроение у больного человека не приподнятое, но никаких дурных мыслей у Виталия не было. Уверена, что он не мог совершить самоубийство. У него не было для этого оснований. И так со мной он сделать не мог. У нас были совместные планы на будущее", - добавила девушка.

Один из основателей и формальный руководитель «Беларуского дома в Украине» Виталий Шишов исчез утром 2 августа.

По словам друзей, утром он привычно пошел на пробежку и не вернулся. Виталий Шишов - житель Речицы. Осенью 2020 года он вместе со своей девушкой Боженой Жолудь уехал из Беларуси от преследования, жил в Киеве.

3 августа его нашли повешенным в Святошинском парке Киева неподалеку от его дома.

Представитель "Беларуского дома в Украине" Юрий Щучко в эфире «Настоящего времени» сообщил, что тело Виталия Шишова нашли представители «Беларуского дома в Украине», которые утром возобновили поиски. По словам Щучко, на лице Шишова были следы избиения.

Щучко сказал, что на прошлой неделе Шишов попросил его в случае чего позаботиться о его близких. "У него было какое-то странное предчувствие", - отметил Щучко.
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