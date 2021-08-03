+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Украине провели опрос: какую страну считать наследницей Киевской Руси

С 2018 года выросло число украинцев, которые считают Украину, а не Россию, наследницей Киевской Руси.

Об этом говорят и данные опроса, проведенного группой Рейтинг в конце июля 2021 года.

Ответы на вопрос, Украина или Россия являются наследницами Киевской Руси, распределились так (в скобках – данные опроса за август 2018-го):

– скорее Украина – 75% (68%);
– скорее Россия – 8% (9%);
– ни одна из них – 9% (6%);
– сложно сказать – 8% (17%).

В западных областях считают Украину наследницей Киевской Руси 88% (Россию – 3%), в центральных – 81% (Россию – 5%), в южных – 65% (Россию – 12%), в восточных – 54% (Россию – 16%).

Опрос проведен 23-25 июля 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2%, сообщает LIGA.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]