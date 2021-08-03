Об этом говорят и данные опроса, проведенного группой Рейтинг в конце июля 2021 года.





Ответы на вопрос, Украина или Россия являются наследницами Киевской Руси, распределились так (в скобках – данные опроса за август 2018-го):





– скорее Украина – 75% (68%);

– скорее Россия – 8% (9%);

– ни одна из них – 9% (6%);

– сложно сказать – 8% (17%).





В западных областях считают Украину наследницей Киевской Руси 88% (Россию – 3%), в центральных – 81% (Россию – 5%), в южных – 65% (Россию – 12%), в восточных – 54% (Россию – 16%).





Опрос проведен 23-25 июля 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2%, сообщает LIGA.net



