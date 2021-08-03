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Певица МакSим пришла в сознание

Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пришла в сознание. Ее представитель сообщил РИА «Новости», что артистка идет на поправку.

Певица МакSим попала в больницу 23 июня с 40% поражения легких, однако анализы не показали коронавирус. Ей диагностировали пневмонию и отправили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 

Все это время артистка находилась на ИВЛ. По неподтвержденной информации, объем инфицирования легких у певицы постоянно увеличивался. По последним данным, поражение охватило до 75% дыхательной системы.

В конце июля генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова сообщила, что артистке легче. Ее выводят из медикаментозного сна, и она бодрствует. Если врачи считают, что ей нужен отдых, то ее погружают в сон.
Источник: 360tv.ru
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