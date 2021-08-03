Теперь среди дынь и морковки: литовские таможенники нашли крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси
Утром 29 июля россиянин, прибывший на пост Лаворишкес (сопредельный пункт с белорусской стороны — Котловка), заявил, что везет транзитом через Литву морковь и дыни.
Однако рентген показал, что в фуре есть не только овощи и фрукты. Когда часть ящиков достали, выяснилось, что остальная часть полуприцепа была заполнена белорусскими сигаретами.
По предварительным данным, в фуре было 1200 ящиков с сигаретами, стоимость контрабанды оценивается в 1,9 млн евро, сообщает tutby_official
10:50 03/08/2021
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