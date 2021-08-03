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Пропавшего директора "Беларусского дома в Украине" нашли повешенным

Пропавшего директора организации «Беларусский дом в Украине» Виталия Шишова обнаружили повешенным в Киеве. Об этом сообщает полиция столицы Украины.

Пропавшего директора "Беларусского дома в Украине" нашли повешенным
Тело мужчины нашли повешенным на дереве в одном из киевских парков недалеко от места жительства Шишова. Мобильный телефон и личные вещи мужчины изъяты с места происшествия.

Полиция начала расследование уголовного дела по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Будут проверяться все версии, в том числе версия убийства, замаскированного под суицид.

Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей камер наблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов.

Полиция просит всех, кто знал Шишова, предоставить информацию о последних неделях его жизни, психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах.

Виталий Шишов пропал вчера. Утром он вышел из дома, предположительно, на пробежку, так как его спортивные вещи не нашли, и не вернулся. 

Представители БДУ прочесали массив, где он обычно бегал, но не обнаружили его следов. К поискам привлекали кинолога.
reform.by
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