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Развернулась геополитическая борьба за реинкарнацию Далай-ламы

Пару лет назад, во время встречи тибетских лидеров в Дхарамcале в Индии, Тензина Гьяцо, известного под именем XIV Далай-ламы спросили о его реинкарнации. Обращаясь к собранию монахов, религиозных учителей и тибетских политиков, Далай-лама попросил их посмотреть ему в глаза. "Как вы думаете, пора ли сейчас?" - спросил он.

Развернулась геополитическая борьба за реинкарнацию Далай-ламы
Далай-лама готовится к реинкарнации
Эта встреча закончилась тем, пишет haqqin.az, что тибетские лидеры согласились с тем, что вопрос реинкарнации будет решаться только самим Далай-ламой.

Но у Китая, который аннексировал Тибет в 1951 году и с тех пор сохраняет жесткий контроль над регионом, есть другие идеи. Он настаивает на том, что выбор следующего Далай-ламы остается только за Китаем, и даже закрепил это право в китайском законодательстве.

Далай-лама, которому недавно исполнилось 86 лет, настаивает на том, что обсуждение его смерти преждевременно (согласно его собственным представлениям, он доживет до 113 лет). Но борьба за духовную власть, и какое будет выбрано перевоплощение после смерти, уже началась.

«Мы рассматриваем весьма вероятную ситуацию, когда после смерти XIV Далай-ламы на его место будут назначены два Далай-ламы», - сказал Роберт Барнетт, тибетский эксперт. - «Один будет выбран на основании указаний, оставленных Его Святейшеством Далай-ламой, а другой - Коммунистической партией Китая».

Однако Китай - не единственная страна, которая сейчас внимательно следит за преемственностью Далай-ламы.

С 1959 года Далай-лама жил в изгнании в Дхарамсале, расположенном в Гималаях, и Тибет оставался чувствительным фактором в отношениях Индии с Китаем, с которым его граница составляет более 3 тысяч километров. Что интересно, Индия контролирует передвижения Далай-ламы как внутри Индии, так и за рубежом.

Но по мере того, как отношения Индии с Китаем ухудшились до исторического минимума за последний год из-за пограничного конфликта с жертвами между двумя странами, на индийское правительство усилилось давление. Идея состояла в том, чтобы усилить политику в отношении Тибета в противостоянии Китаю. При этом, должно было прозвучать заявление о том, что только Далай-лама может сам выбрать своего преемника.

В прошлом месяце премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Далай-ламу с днем рождения в Твиттере, что было названо «значительным отходом» от прежней политики и, по словам президента тибетского парламента в изгнании, уже запланирована встреча между этими двумя важными персонами в этом году.

Споры по поводу преемника Далай-ламы, вероятно, окажут прямое влияние на Индию.

Один из возможных сценариев, выдвинутых самим Далай-ламой, заключается в том, что он м ет перевоплотиться в «свободной стране», скорее всего, в Индии, а не в Тибете.

На прошлой неделе выяснилось, что несколько членов ближайшего окружения Далай-ламы, а так ысокопоставленные лица в тибетской центральной администрации, действующей в Дхарамсале, были среди тех, кто был выбран в качестве потенциальных целей для наблюдения с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus, созданного группой NSO. (Об этом хорошо мы знаем в Азербайджане — ред.).

Анализ показывает, что потенциальные объекты наблюдения выбирало правительство Индии. При этом, правительство Индии отрицает какую-либо слежку.

Не только Индия считает преемственность Далай-ламы вопросом геополитической важности. В прошлом году, нанеся прямой удар по Китаю, США пересмотрели свою политику в отношении Тибета, заявив, что только тибетцы имеют право выбирать следующего Далай-ламу.

Хотя большинство Далай-лам было найдено в Тибете, все же один родился в Монголии, а другой - в районе, который сейчас является Индией.

Но поскольку Тибет находится под контролем Китая, этот процесс, который привел к открытию двухлетнего Лхамо Дхондупа, ныне известного как Тензин Гьяцо, XIV Далай-лама, в небольшой сельской деревне на северо-востоке Тибета в феврале 1940 года, вряд ли повторится.

В настоящее время в законе КНР закреплено, что китайское правительство должно одобрять все перевоплощения старших буддийских лам (учителей), включая Далай-ламу, - позиция, которая была решительно подтверждена в официальном документе по Тибету, выпущенном Китаем в мае этого года к 70-летнему юбилею аннексии Тибета.

Этот документ был отвергнут Далай-ламой и тибетским парламентом в изгнании, который находится в Дхарамсале.

Пенпа Церинг является президентом парламента в изгнании и тесно сотрудничает с Далай-ламой. Он сказал: «Неверующее, атеистическое правительство, подобное Китаю, вмешивается в тибетские духовные дела - это полное «нет-нет», и это недопустимо. Мир повернулся против Китая. Мы твердо уверены, что никто не поверит их выбору».

Далай-лама также выразил обеспокоенность тем, что его реинкарнация будет захвачена и политизирована в результате «наглого вмешательства» китайцев, и публично рассматривал возможность перевоплощения в женщину или не перевоплощаться вообще.

Далай-лама выдвинул три варианта своего перевоплощения, все они восходят из прошлого. Во-первых, он будет перевоплощен в традиционной форме, переродившись ребенком, но за пределами Тибета.

Другие варианты опирались на еще более узкие буддийские идеи «эманации» и открывали возможность того, что Далай-лама назначит живого преемника перед своей смертью. Он отверг законность предложенного китайским правительством метода поиска его реинкарнации, который предполагает извлечение имени из «золотой урны».

В то время как Далай-лама когда-то был духовным лидером только тибетцев, теперь у него огромное количество последователей, и он стал чем-то вроде мировой знаменитости. Попытки Китая вмешаться в его реинкарнацию могут вызвать негативную реакцию во всем мире.

Для тибетского руководства этот вопрос не рассматривается как насущный.

Помимо кратковременной паники по поводу рака, у Далай-ламы, как сообщается, хорошее здоровье, и он сам сказал, что начнет принимать решение о вариантах реинкарнации после того, как ему исполнится 90 лет.

«Его Святейшество Далай-лама много раз в шутку говорил, что если китайцы действительно озабочены проблемой реинкарнации, им следует сначала поискать реинкарнацию Мао Цзэдуна, второго Дэн Сяопина (оба покойных коммунистических лидера Китая), а затем, возможно, Далай-ламы.

Хотя официально китайцы и тибетцы не общались с 2010 года, Пенгпа Церинг подтвердил, что каналы обратной связи между двумя сторонами остаются активными и что тибетское руководство и Далай-лама теперь настаивают на том, чтобы Далай-лама наконец получил разрешение на общение, посетил Тибет и Китай впервые после своего изгнания. Но Церинг подчеркнул, что вопрос о следующем Далай-ламе не подлежит обсуждению с правительством Китая.

«Реинкарнация - это решение, которое должен принять человек, который собирается перевоплотиться. Поэтому мы бы посоветовали китайскому руководству сначала изучить буддизм », - сказал он.

Однако китайское правительство уже готовит почву для выбора следующего Далай-ламы. По словам Барнетта, в январе Коммунистическая партия Китая тайно собрала 25 высокопоставленных государственных деятелей в комитет, чтобы начать подготовку к процессу отбора.

«Мы также знаем из личных сообщений, что китайцы потратили последние 10 лет на то, чтобы побеждать позицию отдельных лам в Тибете, предлагая им бесплатные поездки в Китай и говоря им, что если они поддержат Пекин, их не будут преследовать, так что когда придет время, эти ламы поддержат китайский выбор Далай-ламы », - сказал Барнетт. - «Это оказывается пока очень эффективным».

Эти приготовления выглядят китайской попыткой избежать повторения хаотических событий 1995 года, когда, не посоветовавшись с китайским правительством, Далай-лама заявил, что шестилетний мальчик, Гедун Чокьи Ньима, был следующим перевоплощенным Панчен-ламой. (Панчен-лама - вторая по значимости фигура в тибетском буддизме).

Три дня спустя Ньима исчез, и с тех пор его никто не видел. Панчен-лама, которого тогда назначило на его место китайское правительство, по-прежнему отвергается большинством тибетцев. Очевидная решимость китайского правительства выбрать и контролировать следующего Далай-ламу также рассматривается как ответ на непреходящую популярность нынешнего духовного лидера, которая подорвала их контроль над Тибетом.

Несмотря на обширные программы «перевоспитания» и пропаганды, а также запрет на любое изображение Далай-ламы в Тибете, многие тибетцы по-прежнему тайно уважают его.

Китайское правительство неоднократно обвиняло Далай-ламу в «сепаратистской» деятельности и возлагало на него ответственность за самосожжение, которое тибетцы до сих пор проводят в знак протеста, и тибетские восстания, подобные восстаниям в 2008 году.

«Тот факт, что китайское правительство хочет реинкарнации, их выбор показывает, что они считают это учреждение достаточно важным, чтобы им нужно было владеть и манипулировать им, чтобы окончательно решить проблему Тибета», - сказал Амитабх Матхур, бывший советник правительства Индии по тибетским делам. «Это во многом связано с исключительной личностью XIV Далай-ламы и его духовной властью над тибетцами. Отсюда отчаяние иметь собственного Далай-ламу».
Источник: Владимир Решетов
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