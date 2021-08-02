Место происшествия. Фото: СК





В результате взрыва пострадали 19-летний молодой человек и 17-летняя девушка. Парень получил серьезные травмы, ему сделали несколько операций по восстановлению поврежденных конечностей и выписали из больницы. Девушка не сильно пострадала во время происшествия, пишет intex-press.by, ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой, сообщает Следственный комитет Беларуси.





В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили листы с конспектами, в которые было завернуто самодельное взрывное устройство. Изучив опорные конспекты, сотрудники милиции сузили круг подозреваемых и вышли на след причастных к взрыву. Правоохранителям удалось установить учебное заведение, курс и даже конкретную учебную группу. Милиция задержала трех подозреваемых, ими оказались молодые люди в возрасте 18 и 20 лет. Все они студенты различных высших учебных заведений страны.





Правоохранителями установлена причастность подозреваемых к изготовлению взрывных устройств различной мощности и осуществлению на территории города Минска и Минского района взрывов.





Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 («Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ») Уголовного кодекса Республики Беларусь.