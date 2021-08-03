+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси могут начать производство самопотухающих сигарет

В Беларуси изучают возможность производства сигарет с пониженной воспламеняющей способностью, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский в интервью телеканалу "Беларусь-1" в понедельник.



"В 70% случаев неосторожного обращения с огнем человек погибает от не затушенной сигареты. И конечно же, разумно задать вопрос, можем ли мы сделать самопотухающую сигарету", - сказал Синявский.

По его информации, в настоящее время производители, в частности, Гродненская табачная фабрика "Неман", "активно просчитывает такую возможность и стоимость этой сигареты для того, чтобы обезопасить людей от этой беды".
Smartpress.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]