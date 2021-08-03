В Беларуси могут начать производство самопотухающих сигарет









"В 70% случаев неосторожного обращения с огнем человек погибает от не затушенной сигареты. И конечно же, разумно задать вопрос, можем ли мы сделать самопотухающую сигарету", - сказал Синявский.





По его информации, в настоящее время производители, в частности, Гродненская табачная фабрика "Неман", "активно просчитывает такую возможность и стоимость этой сигареты для того, чтобы обезопасить людей от этой беды".



