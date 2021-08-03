



"На месте работают 94 человека и 22 единицы техники, в том числе работники МЧС, местное предприятие мелиоративных систем и сельскохозяйственные организации. Работы по ликвидации пожара на месте координирует руководство Гомельского областного управления МЧС. Осуществляется постоянный мониторинг в инфракрасном диапазоне беспилотным летательным аппаратом", - говорится в сообщении ведомства.





По информации МЧС, пишет Смартпресс, факторами, усложняющими тушение пожара являются: глубина залегания торфа, недостаточный уровень воды в системе мелиоративных каналов, аномальная жара. "Сегодня усилился ветер, тем самым создалась необходимость в передислокации сил и средств с учетом складывающейся обстановки", - добавили в ведомстве.





Там также отметили, что своими силами проводится очистка мелиоративных каналов и оборудования приямков для забора воды.