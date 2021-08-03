Лес лежит: последствия сильного ветра на Витебщине
Сильный ветер повалил лес в Полоцком районе в понедельник 3 августа. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцами.
© ВКонтакте / ЧП и ДТП | Витебск
По информации пользователей социальных сетей, видео было снято на дороге, соединяющей Полоцк и Верхнедвинск. На кадрах видно, пишет sputnik.by, что из-за сильнейшего ветра лес был практически полностью уничтожен.
Как ранее рассказали в МЧС Беларуси, стихия обрушилась на Витебщину днем: были зафиксированы множественные падения деревьев, а также повреждения кровель зданий в отдельных населенных пунктах.
07:43 03/08/2021
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