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Лес лежит: последствия сильного ветра на Витебщине

Сильный ветер повалил лес в Полоцком районе в понедельник 3 августа. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцами.


© ВКонтакте / ЧП и ДТП | Витебск 

По информации пользователей социальных сетей, видео было снято на дороге, соединяющей Полоцк и Верхнедвинск. На кадрах видно, пишет sputnik.by, что из-за сильнейшего ветра лес был практически полностью уничтожен.

Как ранее рассказали в МЧС Беларуси, стихия обрушилась на Витебщину днем: были зафиксированы множественные падения деревьев, а также повреждения кровель зданий в отдельных населенных пунктах.
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