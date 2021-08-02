Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Delfi.





Как заявил замглавы СОГГЛ полковник Видас Мачайтис, на границе с Беларусью планируется установка забора из сварной стержневой сетки высотой около четырех метров. Вверху он будет заканчиваться стрежнями Y-формы, на которых будет смонтирована колючая проволока.





"Он будет укреплен, чтобы его было не так легко перелезать", - пояснил Мачайтис.





По его словам, всего на литовско-белорусской границе планируется установить 508 километров сетчатого забора. По предварительным данным, стоимость его постройки составит около 152 млн евро. Установка ограждения может занять до трех лет.





Мачайтис отметил, что рассматривались несколько вариантов ограждения на границе, в том числе строительство каменной стены. Однако из-за большого количества болот и торфяников было принято решение отказаться от нее.





Напомним, в начале июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов.





Отметим, через несколько недель строительство стены было приостановлено из-за нехватки колючей проволоки.



