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Фотофакт: Зеленский купил три бутылки вина в супермаркете. По очереди

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в очереди на кассе в одном из супермаркетов Киева. Фото главы государства опубликовал пользователь Facebook Константин Левошко.


Фото: Страница Constantine Levoshko в Facebook

На снимке видно, что Зеленский стоит у кассы в защитной маске.

Автор поста написал в комментариях, что президент находился в магазине с охраной, которая была «очень перепугана». На вопрос о покупках Зеленского он отметил: «Три бутылки вина заметил, дальше особо не присматривался».

Ранее украинский лидер опубликовал фотографию с пляжа, чем разозлил пользователей сети. «В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент <…> делает лав де труа на пляже. Больше сказать нечего», — написал один из комментаторов. «Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает», — добавил другой.
lenta.ru
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