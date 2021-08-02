«Наша Нива» узнала, за кого вышла замуж внучка Лукашенко
31 июля Виктория, старшая внучка Александра Лукашенко, вышла замуж. Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал фото молодых, но кто стал мужем, не сообщалось.
«Наша Нива» выяснила, что Виктория Лукашенко вышла замуж за своего одногруппника.
Свадьбу праздновали в ресторане «Лебяжий», на нем присутствовало около 70 гостей. Был и сам Лукашенко — его фото с молодыми выложил телеграм-канал «Пул первого».
Виктории 23 года, она старшая дочь Виктора Лукашенко.
Имя и подробности о муже не озвучивались в СМИ. «Наша Нива» отыскала информацию о нем.
Парня зовут Дмитрий Дятлов. Он не минчанин — родом из Полоцка. Окончил там гимназию имени Франциска Скорины, это одно из лучших учебных заведений в городе.
Выпускник БГУ, учился на факультете международных отношений. Специальность — мировая экономика. Окончил учебу в 2020 году, диплом Дмитрия был посвящен «перекрестному иностранному инвестированию между США, ЕС, Китаем и Японией». Преддипломную практику Дятлов проходил на предприятии «ЗападТрансЭкспедиция», которое занимается переработкой и транспортировкой газа и нефтепродуктов.
Похоже, что во время учебы Дмитрий и познакомился с Викторией Лукашенко. В 2016 году СМИ сообщали, что она поступила как раз на факультет международных отношений БГУ, училась платно. Специальность у Виктории была та же, что и у ее будущего мужа — мировая экономика.
«Мы особо с ним не были друзьями, поэтому трудно говорить что-то конкретное, — рассказал «Нашей Ниве» парень, который на первом курсе жил в одной комнате с Дятловым. — Он обычный парень, как все. Хороший, открытый для контакта. Интересовался футболом, — короче, стандартный молодой человек. Учился на платном, учился, кажется, нормально».
Отец парня — директор Полоцкого предприятия «Техполин», которое занимается производством ремонтных хомутов для труб.
20:32 02/08/2021
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