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«Наша Нива» узнала, за кого вышла замуж внучка Лукашенко

31 июля Виктория, старшая внучка Александра Лукашенко, вышла замуж. Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал фото молодых, но кто стал мужем, не сообщалось.

«Наша Нива» узнала, за кого вышла замуж внучка Лукашенко
«Наша Нива» выяснила, что Виктория Лукашенко вышла замуж за своего одногруппника.

Свадьбу праздновали в ресторане «Лебяжий», на нем присутствовало около 70 гостей. Был и сам Лукашенко — его фото с молодыми выложил телеграм-канал «Пул первого».

Виктории 23 года, она старшая дочь Виктора Лукашенко.

Имя и подробности о муже не озвучивались в СМИ. «Наша Нива» отыскала информацию о нем.

Парня зовут Дмитрий Дятлов. Он не минчанин — родом из Полоцка. Окончил там гимназию имени Франциска Скорины, это одно из лучших учебных заведений в городе.

Выпускник БГУ, учился на факультете международных отношений. Специальность — мировая экономика. Окончил учебу в 2020 году, диплом Дмитрия был посвящен «перекрестному иностранному инвестированию между США, ЕС, Китаем и Японией». Преддипломную практику Дятлов проходил на предприятии «ЗападТрансЭкспедиция», которое занимается переработкой и транспортировкой газа и нефтепродуктов.


Похоже, что во время учебы Дмитрий и познакомился с Викторией Лукашенко. В 2016 году СМИ сообщали, что она поступила как раз на факультет международных отношений БГУ, училась платно. Специальность у Виктории была та же, что и у ее будущего мужа — мировая экономика.

«Мы особо с ним не были друзьями, поэтому трудно говорить что-то конкретное, — рассказал «Нашей Ниве» парень, который на первом курсе жил в одной комнате с Дятловым. — Он обычный парень, как все. Хороший, открытый для контакта. Интересовался футболом, — короче, стандартный молодой человек. Учился на платном, учился, кажется, нормально».


Отец парня — директор Полоцкого предприятия «Техполин», которое занимается производством ремонтных хомутов для труб.
Nashaniva.com
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