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В Витебске обокрали костел

Кража состоялась в ночь на 30 июля на стройке костела святого Игнатия Лойолы.

Неизвестные проникли в здание костела, обрезали и украли провода электропроводки и акустической системы, нанеся таким образом материальный ущерб в крупном размере, пишет Catholic.by.

Чтобы исправить нанесенный ущерб, возможно, будет необходимым заново прокладывать электропроводку и провода акустической системы костела.

Примечательно, что кража произошла в ночь перед официальным днем завершения строительных работ, который был назначен на 31 июля — литургическое воспоминание святого Игнатия Лойолы.
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