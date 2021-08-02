В Литве не хватает жилья для белорусов?

По данным «Инвестируй в Литве» в Литву за год перебрались полностью или частично 30 белорусских компаний, которые планируют около 2000 свободных рабочих мест. Возможно, часть компаний займет офисы в центре столицы, поэтому и жилье для работников подыскивают поблизости, пише т zautra.by со ссылкой на Delfi.





Поскольку доходы в секторе ИТ немаленькие, ищут жилье среднего класса, а предложений тут немного. Выясняется, что на рынке больше всего не хватает 3-4-комнатных квартир. По словам представителя «Инвестируй в Литве» Агне Ращюте, в объявлениях можно найти 200–300 таких объектов, а потребуется как минимум в два раза больше. Но есть и другие сложности.





Согласно данным агентства, белорусы хотят арендовать жилье, где можно декларировать место жительства для получения разрешения на работу и жизнь в Литве. Но около трети арендодателей не предоставляют жителям такую возможность. Мало того, часть семей хочет приехать с домашними питомцами, а это еще больше сужает выбор.





Президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс считает, что и в этом году в Литву приедет немало белорусов. Но не все они работники таких крупных компаний, как Wargaming, которая смогла себе позволить купить сразу 76 квартир для своих сотрудников. В некоторых белорусских компаниях, которые перебрались в Литву, всего 10-15 работников. Председатель правления Hanner Арвидас Авулис подтвердил, что для многих белорусов Литва — временная стоянка.





— Одни сразу начинают учить литовский, видимо, хотят остаться здесь надолго. А некоторые ясно говорят: «Зачем арендовать, если можно сразу купить», мы предлагали разные варианты. Согласно логике, недвижимость дорожает, его ценность увеличивается, вот мы и предлагали, купить, пожить 1-3 года, а потом продать и будет доход, а не убыток. Многим такая схема подходит, — рассказал Арвидас Авулис.





По словам Статулявичюса, литовский рынок готовится к новому притоку белорусов и это не только продажа жилья, но и строительство домов для аренды, включая проект коливинг. Некоторые белорусы даже готовы ждать, когда в Литве построят новое жилье. Объект типа коливинг появится в скором времени на ул.Калварию, его планирует компания Hanner. Первый объект такого типа — Liv in Vilnius — появился осенью прошлого года. Глава проекта Liv-in Вита Жутаутайте сказала, что 40% его жителей — иностранцы, в их числе и белорусы. Договоры об аренде заключают как люди, так и компании. Компания Eriadas планирует реконструкцию здания в Науяместисе, где появится еще один объект типа коливинг. Начало работ мечено на осень 2021 года, а окончание — в 2023 г. Инвестиции составят 11 млн. евро. Надеются, что этот объект привлечет белорусов.





— Я думаю, что белорусы, как и другие жители, оценят наличие общих зон, спортзала, зоны кино, lobby, где можно принимать гостей и работать. Думаю, они ценят коливинг за то, что получают не только жилье, – пояснила Жутаутайте. Статулявичюс сказал, что пока говорят о сотнях белорусов и их семьях, вырастет и потребность в жилье, и это будет серьезным сигналом для рынка.



