Затем был уход из ансамбля и через несколько лет – возвращение. В 1998-м году, после 9 месяцев работы директором «Песняров» (на эту должность Владислава Людвиговича назначили в Минкультуры Беларуси вместо Мулявина), он был одним из тех, кто покинул легендарный коллектив. Это событие известно в истории ансамбля как «раскол», пише т «Комсомолка».





Тогда ушли почти все артисты ВИА – в частности, Игорь Пеня, Александр Катиков, Олег Аверин, Владимир Марусич, только что пришедший гитарист Александр Соловьев, звукорежиссер Александр Попроцкий. Ушел и Валерий Дайнеко, вернувшийся ранее в «Песняры» синхронно с Мисевичем.





Валерий Дайнеко, Олег Аверин и Владислав Мисевич





«Раскольники» создали ансамбль «Белорусские песняры» и уехали работать в Москву. Коллектив считался в эстрадном мире эталоном взаимоотношений между музыкантами (за 23 года оттуда ушел только ударник Владимир Марусич) и качества исполнения. А еще был самым представительным из ансамблей, созданных экс-участниками мулявинского ВИА: все его участники работали в свое время с народным артистом СССР и Беларуси, а трое – заслуженные артисты нашей страны.





Но и в «Белорусских песнярах» случился разлад. Спустя 23 года заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич покинул коллектив. Некоторое недоумение уже бродило в рядах поклонников: Влад не участвовал в серии весенних концертов ансамбля в России и его заменял другой музыкант. Но на неофициальном форуме pesnyary.com прозвучала мысль, мол, ковид не спит, а 76-летний Мисевич просто решил себя поберечь.





Но 23 июля на том же форуме появилось видео новой песни «Каця, ай-ай!» ансамбля «Белорусские песняры». Фанаты заметили: видео снято без Мисевича, в кадре появляется другой музыкант с саксофоном и флейтой. Они поинтересовались, что случилось. Олег Аверин написал в ответ, что Мисевич ушел из коллектива. «Инициатива ухода принадлежит отсутствующему. Подтверждаю вынужденную замену: Николай Семенов, окончил академию музыки имени Гнесиных по классу саксофона, преподает в академии джаза Игоря Бутмана».





«Комсомолка» узнала, что же произошло, у самих музыкантов.

«Я просил не лезть под пули»

Как выяснилось, Мисевич действительно не выступает с «Белорусскими песнярами» с мая.





– Решение Влада было для нас неожиданным, – рассказал «Комсомолке» Олег Аверин. – В мае он вдруг сказал, что не поедет с нами на концерты, что он пока не решил, как поступит дальше. Разговоры с ним о том, как жить коллективу, начались в разгар пандемии. Мисевич говорил, что в нашем возрасте (музыкантам ансамбля, в основном, от 60-70 лет. – Ред.) уже надо образовывать какие-то плотные связи с государством. А я уговаривал его не волноваться из-за отсутствия концертов. Наш зритель никуда не уйдет, он всегда будет с нами, нам достаточно будет повесить афишу. Ничего менять нам сейчас не нужно, нужно подождать. Но он не соглашался. Наши споры продолжались больше года, и никто не ожидал, что они закончатся его уходом.





Мисевич ушел из коллектива не громко: об этом стало известно лишь спустя несколько месяцев гастролей без него. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ





Споры в коллективе перешли в стадию конфликта после августовских событий 2020 года. То есть причиной стали разные политические взгляды музыкантов. Владислав Мисевич это подтвердил.





– Да, музыканты зависят от всей этой политической кутерьмы. Я просил не лезть под пули. Жить надо сейчас – и мне, и коллективу. Но за моей спиной они (Аверин, Пеня и Дайнеко. – Авт.) подписали письмо и вошли в историю протестов.





Речь об открытом письме октября 2020 года с требованиями пересмотреть результаты президентских выборов и не оказывать давление на деятелей культуры, не согласных с политикой белорусских властей. Его подписали порядка 800 деятелей культуры.





– Я просил ребят переждать этот момент, наша публика везде, наша задача – удовлетворить всех своим поведением и примером. Я пытался объяснить коллективу, благодаря кому они существуют. Нам же в свое время не разрешали использовать имя «Белорусские песняры», нас и в Москве никуда не пускали, пока я не предъявлял справку, что Министерство культуры Беларуси признает нас законным ансамблем. Я никогда не говорил в коллективе, кому мы должны быть за это благодарны. Но не было бы той бумажки – ничего и не было бы. Напомню и такой момент. Предыдущее руководство госансамбля «Песняры» подало иск в российский арбитражный суд, чтобы лишить «Белорусских песняров» российского патента. В Москве заняли такую позицию: сначала решите вопрос у себя, в Беларуси – как ваше Министерство культуры решит, такую позицию займем и мы. И только благодаря взявшим на себя ответственность сотрудникам того самого Минкультуры и Администрации президента мы тогда смогли работать дальше, а тот иск рассыпался. Я это к тому, что как нормальный армейский мужик я всегда помню добро, хоть это сейчас и не популярно, – объясняет свою позицию Мисевич.

«Я устал. Я сделал все, что мог»

В самом коллективе у Мисевича всегда были особые отношения с Валерием Дайнеко, с которым они проработали вместе едва ли не полвека. Сейчас музыканты не общаются.





– У меня с Владом нормальные отношения всегда были. А в мае я его поздравил с днем рождения, а он не ответил, – рассказал «Комсомолке» Валерий Дайнеко. – Написал в другом мессенджере – ничего в ответ. И я перестал писать. Я так понял, что Влад просто устал.





Об уходе из коллектива Владислав Мисевич, по его словам, думал давно.





– Творчества, на мой взгляд, уже несколько лет нет. Ни песен, ни идей, ни репетиций, ни базы. Концертов нет. А жить на что-то надо. Во время пандемии ушел российский рынок. В Украине мы попали в список сайта «Миротворец». Оставалась только Беларусь. Я начал готовить почву для нашего пребывания здесь. Министерство, по сути, дало ва-банк. Для пробы мы выступили в Александрии год назад (выступление прошло в необычном формате: Мисевич, Катиков, Дайнеко и Соловьев были на сцене, а Олег Аверин и Игорь Пеня удаленно пели свои партии с экрана. – Ред.). А после того коллектив сам обрубил сук. Я тянул до последнего, но все же принял решение уйти. Я ведь прошел через уход от Мулявина в 1992-м – в никуда. Это было гораздо сложнее, но я это сделал. Потом снова ушел от Володи в 1998-м. И сделал выводы, кто из нас и в чем был прав и не прав. А сейчас все проще. Я сам себе ответил на все свои сомнения.





Отсутствие Мисевича в «Белорусских песнярах», по мнению самого музыканта, никак не повлияет на коллектив.





– Катастрофы нет – катастрофа началась раньше, когда люди забыли, что они должны заниматься творчеством, – заметил Владислав Людвигович. – 50 с лишним лет на слуху название «Песняры». Оно тебя держит на плаву и оно же тебя и топит. Наша публика уходит. Кто-то умирает от вируса, кто-то просто от старости. Да, я устал. Я сделал все, что мог.





Есть ли шанс, что музыканты все же смогут примириться и снова выступать вместе? Олег Аверин считает, что есть.





– Мы люди взрослые и понимаем, что ради поклонников можем воссоединиться, – говорит он. – Мы всегда умели прекрасно улыбаться на сцене, хотя в гримерках летали телефоны в стену.





У Владислава Мисевича пока иное мнение.





– В «Белорусские песняры» я не вернусь, хотя остаюсь совладельцем бренда. А не вернусь, потому что я наконец стал хорошо спать.



