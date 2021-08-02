Решение было принято 22 июля, но опубликовано только 2 августа.





Как сообщает союз, основными причинами приостановки контактов явилось «систематическое игнорирование чиновниками МФЖ позиции и аргументов БСЖ» и «отсутствие солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод».





По мнению участников союза, чиновники МФЖ позволяли себе «грубое политическое вмешательство в дела Беларуси» и профессионального медиасообщества.





БСЖ основан 11 февраля 1991 года. На фоне массовых обысков у правозащитников и сотрудников «Беларуской ассоциации журналистов» союз упрекал БАЖ в «махинациях» с иностранными грантами.