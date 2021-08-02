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Белорусский союз журналистов заморозил свое участие в международной федерации журналистов

Белорусский союз журналистов заморозил свое участие в международной федерации журналистов и приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами федерации, сообщается на сайте союза.

Решение было принято 22 июля, но опубликовано только 2 августа.

Как сообщает союз, основными причинами приостановки контактов явилось «систематическое игнорирование чиновниками МФЖ позиции и аргументов БСЖ» и «отсутствие солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод». 

По мнению участников союза, чиновники МФЖ позволяли себе «грубое политическое вмешательство в дела Беларуси» и профессионального медиасообщества.

БСЖ основан 11 февраля 1991 года. На фоне массовых обысков у правозащитников и сотрудников «Беларуской ассоциации журналистов» союз упрекал БАЖ в «махинациях» с иностранными грантами.
Источник: mediazona.by
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