



29 июля после обеда и 30 июля процесс не состоялся по причине плохого состояния здоровья политзаключенного. Сегодня суд продолжает изучать письменные материалы дела, всех 12 томов.





На суде также озвучивают стенограммы телефонных разговоров политзаключенного, которые были получены во время прослушки, которую спецслужбы вели с июня 2020 года, передает правозащитный сайт spring96.org.





Задержали же Степана, напомним, 15 сентября.





Дело политзаключенного рассматривает судья Александр Волк, гособвинение поддерживает прокурор Владимир Рябов.





Адвокат на суде обратила внимание, что документы, которые озвучиваются, процессуально не оформлены должным образом — у них нет названия, они не являются протоколами. Но судья сказал, чтобы адвокат озвучила это в прениях сторон.





Сегодня на суде также планировалось продолжить допрос свидетелей, но на суд они не явились.





Не пришел на заседание представитель управления по сельскому хозяйству Борисовского района. По зачитанным в суде показаниям, которые он давал во время следствия, он травил борщевик в 2019-2020 годах, претензий к организации Латыпова у него не было.





Также на суде планировали допросить начальника благоустройства участка Мозырского МНС Кособуцкого. Согласно его показаниям следователю, 10 марта 2020 года они заключили договор с организацией Латыпова, но он не был выполнен, так как у него возникли сомнения по поводу подлинности представленных документов, сертификатов на средства — на упаковках увидел иероглифы. Но по поводу этого в суд не обращался.





Также сегодня на суде не удалось допросить мать Степана Ларису. Она раньше работала в организации сына копирайтером и маркелогом. Сейчас она живет в Ляховичах. Не явилась в суд по причине неудовлетворительного здоровья и удаленности пребывания.



