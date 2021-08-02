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Редчайший случай: в Слуцке вынесли оправдательный приговор человеку, которого обвиняли в грабеже

В Беларуси доля оправдательных приговоров по уголовным делам традиционно низкая. В 2020 году она составила около 0,2%.

Один из таких редких оправдательных приговоров вынес в июне 2021 года суд Слуцкого района. Он признал невиновным и оправдал человека, которого обвиняли в грабеже.

«Кур'ер» при написании материала основывался на жалобе гособвинителя, копию которой передала в редакцию потерпевшая.

В чём обвиняли мужчину

По версии обвинения, Т., житель Слуцкого района, 20 июля 2020 года в деревенском магазине взял продавщицу Л. рукой за голову, наклонил к прилавку и забрал из её руки купюру в 100 рублей, после чего скрылся.

В ходе досудебного следствия Т. давал признательные показания. Он подтвердил, что завладел 100-рублёвой купюрой и все деньги потратил в магазине другой деревни. Купил спиртное, продукты и сигареты. Потом пил с двумя соседями: мужчиной и женщиной.

Что рассказала «Кур'еру» потерпевшая

Продавец Л. рассказала корреспонденту «Кур'ера», что она пенсионерка из Слуцка, и ей прошлым летом предложили поработать в магазине в деревне. Она согласилась.

В магазин, по её словам, периодически приходил пьющий и ранее сидевший за поножовщину Т., местный житель. Он просил в долг выпивку, но ничего не получал. В день, когда Т. завладел 100 рублями, он, по словам Л., долго уже находился в магазине и мешал работать, передразнивая её. 

В какой-то момент зашёл человек, который рассчитался 100-рублёвой купюрой, забрал сдачу и вышел. В этот момент, по словам Л., и произошло то, о чём говорится в обвинении: Т. силой завладел купюрой. Уходя из магазина, он сказал, что с пенсии всё отдаст.

Продавец знала, что пенсия у мужчины примерно 23 числа. Она надеялась, что Т. всё-таки вернёт деньги. Но этого не произошло. И 24 июля, через 4 дня после инцидента, случчанка позвонила в милицию.

Слова Л. на суде подтвердил мужчина, который заходил к ней в магазин и расплатился купюрой в 100 рублей.

Продавец говорит, что когда в дело вмешалась милиция, Т. отдал 100 рублей в магазин.

Показания Т. и свидетелей

На суде обвиняемый вину не признал и отказался от прошлых показаний. Он заявил, что признательные показания на следствии дал, потому что плохо себя чувствовал и потому что на него психологически давили милиционеры.

Т. сказал суду, что 100 рублей — это была сумма его долга за продукты в магазине. В день, о котором шла речь, он якобы никого не грабил. Просто пришёл к продавцу и предложил вернуть долг с пенсии. Попросил одолжить ему ещё бутылку вина, но не получил её и ушёл. А деньги отдал 31 июля.

Потом он говорил, что вообще долг был 130 рублей, но 30 рублей ещё раньше отдала в магазин соседка. Соседка же сказала на суде, что ничего не знала о долге Т. в магазине. А сосед вообще категорически заявил, что никакого долга не было.

До суда соседка говорила следователям, что пила с Т. и что знала, что он забрал у продавца 100 рублей. Но на суде она сказала, что вообще не общалась с Т. в июле. Когда ей указали на разность в показаниях, она сказала, что всё-таки пила с Т., просто забыла об этом в силу возраста и состояния здоровья.

Председатель сельисполкома тоже был свидетелем на суде. По его словам, он услышал от жителей деревни и участкового, что Т. совершил грабёж в магазине. Председатель встретился с мужчиной и спросил про этот случай. На что Т. ответил: «Бес попутал».

Болезнь обвиняемого

25 сентября состоялось судебное заседание. После этого 28 сентября Т. обратился в Слуцкую больницу, где по его жалобам ему поставили диагноз «Органический галлюциноз». 29 сентября обвиняемый поступил в РНПЦ психического здоровья («Новинки»).

Т. признался врачу РНПЦ, что употреблял по 0,5 литра водки или пива каждый день в течение 20 лет. А на экспертизе признался, что осенью 2020 года стал слышать «голоса».

Через месяц лечения мужчине поставили тот же диагноз «Органический галлюциноз» и алкоголизм. Потом Т. повторно лечился в РНПЦ, уже с органическим депрессивным расстройством.

Но то, что Т. был болен в июле-августе 2020 года, когда проводили следствие и суд, по мнению прокурора, не установлено.

Что сейчас

Суд оправдал Т. 16 июня 2021 года за отсутствием общественно-опасного деяния,
предусмотренного уголовным законом.

Государственный обвинитель и потерпевшая не согласны с оправдательным приговором. Прокурор написал апелляционный протест, а адвокат потерпевшей — апелляционную жалобу в суд. Они просят отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в другом составе суда.
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