В Иваново 2 августа огласили приговор корреспонденту портала «Першы Рэгіён» Сергею Гордиевичу, который обвинялся в оскорблении президента, сотрудников милиции и клевете. Свою вину журналист не признал.





Судья Геннадий Кудласевич признал Сергея Гордиевича виновным по всем статьям и по совокупности назначил полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Под стражу обвиняемого взяли в зале суда. Защита намерена обжаловать приговор.





В вину Сергею Гордиевичу ставили сообщения в группе «Реальный Дрогичин» в мессенджере Viber. Чат, напомним, был удален неизвестными во время того, как один из его администраторов, Павел Дайлид, побывал на допросе в Ивацевичском РОВД.





Когда Павла доставили в райотдел, его телефон попросили оставить в ячейке. После допроса выяснилось, что группа «Реальный Дрогичин» удалена. По этому факту Павел написал заявление в Следственный комитет, но уголовное дело не возбудили.





Во время прений сторон адвокат Гордиевича подчеркнула, что из-за удаления группы подвергнуть исследованию сообщения, которые были размещены якобы Гордиевичем, не представляется возможным.





«Соответственно, исследовать первоисточник размещения сообщения, для того чтобы дать ему детальный анализ и оценку, просто не представляется возможным», — сказала адвокат, писал «Першы Рэгіён».



