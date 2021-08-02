Журналиста "Першага Рэгіёна" приговорили к полуторам годам колонии
Дрогичинский журналист Сергей Гордиевич получил полтора года колонии за посты в удаленной группе Viber
В Иваново 2 августа огласили приговор корреспонденту портала «Першы Рэгіён» Сергею Гордиевичу, который обвинялся в оскорблении президента, сотрудников милиции и клевете. Свою вину журналист не признал.
Судья Геннадий Кудласевич признал Сергея Гордиевича виновным по всем статьям и по совокупности назначил полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Под стражу обвиняемого взяли в зале суда. Защита намерена обжаловать приговор.
В вину Сергею Гордиевичу ставили сообщения в группе «Реальный Дрогичин» в мессенджере Viber. Чат, напомним, был удален неизвестными во время того, как один из его администраторов, Павел Дайлид, побывал на допросе в Ивацевичском РОВД.
Когда Павла доставили в райотдел, его телефон попросили оставить в ячейке. После допроса выяснилось, что группа «Реальный Дрогичин» удалена. По этому факту Павел написал заявление в Следственный комитет, но уголовное дело не возбудили.
Во время прений сторон адвокат Гордиевича подчеркнула, что из-за удаления группы подвергнуть исследованию сообщения, которые были размещены якобы Гордиевичем, не представляется возможным.
«Соответственно, исследовать первоисточник размещения сообщения, для того чтобы дать ему детальный анализ и оценку, просто не представляется возможным», — сказала адвокат, писал «Першы Рэгіён».
Источник: Zerkalo.io
13:13 02/08/2021
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