+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

С начала года утонули уже 350 человек! Лукашенко отметил, что в этом есть доля ответственности власти

Александр Лукашенко сегодня, 2 августа принял с докладом главу МЧС Вадима Синявского.



Среди прочих вопросов Лукашенко заострил внимание на проблеме гибели людей на воде. В Беларуси с начала года водная стихия унесла жизнь 350 человек.

“Меня удивляет один факт – мы так переживаем за COVID, нас критиковали и там и здесь – у нас на воде утонули более 350 человек с начала года. Больше 80% из них в нетрезвом состоянии. Можно было сказать – сами виноваты. Но есть же доля ответственности и наша, – отметил Лукашенко.

О том, что в этот раз Лукашенко прав, свидетельствуют вести с мест. Так, "Первый регион" пишет, что часть традиционных мест отдыха в Беларуси не имеет официального статуса. И вот один из примеров.

Недавно пришлось услышать от читателей наших ресурсов в Ганцевичах о том, что в отличие от городского пляжа, место отдыха на Люсинском озере (озеро Красное- ред.) не имеет официального статуса. Но это место более популярно у населения, ввиду того, что городской пляж (пляж Южный – ред) зарос водорослями и в нем купаться неприятно, да и опасно. Наш читатель отметил, что там необходим спасательный пост.

Похожая ситуация и на водохранилище Горновсское в Пинском районе и еще в десятках мест. Их не считают официальными, несмотря на сотни отдыхающих там людей, не «прикрывают» постами ОСВОД и прочее, и прочее… И как, показывает реакция Лукашенко в том, что затем именно в этих «диких» местах отдыха случаются трагедии, есть и «доля ответственности» властей.

Отметим, что в Брестской области, по состоянию на конец июля,  утонули 49 человек. 22 из них во время купания. Среди утонувших четверо детей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]