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Oops! В Шарковщинском районе украли водонапорную башню

В деревне Речки Шарковщинского района украли... водонапорную башню

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, с заявлением в милицию обратился начальник ОАО «Жвиранка». Башня находилась вблизи деревни Речки и не эксплуатировалась, но еще числилась на балансе ОАО.

Как установили оперативники, объект высотой 10 м и массой около трех тонн похитили трое жителей района. Мужчины с помощью газового резака демонтировали башню, разрезали ее на части и сдали в металлолом. Часть похищенного удалось вернуть. Сумма ущерба составляет 958,45 руб.


Возбуждено уголовное дело.
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