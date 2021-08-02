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Чартер из иракского Эрбиля снова прилетал в субботу в Минск. И это только начало

Boeing 737-4Q8 турецкой авиакомпании Tailwind Airlines вновь прилетал в субботу, 31 июля в Национальный аэропорт «Минск». Тем временем в Минск начинаются полеты еще из трех городов Ирака.

Чартер из иракского Эрбиля снова прилетал в субботу в Минск. И это только начало
фото носит иллюстративный характер
Как и неделей ранее, рейс с номером TI422 вылетел из столицы иракского Курдистана Эрбиля, совершил промежуточную посадку в Стамбуле и далее направился в Беларусь, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Tailwind Airlines — турецкая авиакомпания. Занимается чартерными пассажирскими перевозками. Базовый аэропорт авиакомпании — Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен. 

Она также сдает в аренду свои самолеты вместе с экипажем другим авиакомпаниям, которые нуждаются в самолетах на определенные периоды. Авиакомпания была создана в 2006 году, но начала полеты только в мае 2009 года.

Эрбиль — город в Ираке, столица иракского Курдистана, административный центр провинции Эрбиль. Город с населением около 1,5 млн, четвертый по величине в Ираке после Багдада, Басры и Мосула, пишет reform.by

Добавим, что кроме данного чартера, в Минск с мая регулярно прибывают из Ирака 5 рейсовых самолета в неделю.

Более того, в Минск стартуют полеты из еще трех городов Ирака. Информация об этом появилась в онлайн-табло Национального аэропорта Минск и в сезонном расписании. Рейсы будет выполнять иракская национальная авиакомпания Iraqi Airways, сообщает the-village.me

Это города Басра (1.327.000 жителей), Сулеймания (677.000 жителей) и Эрбиль (846.000 жителей).

Первый рейс из Сулеймании запланирован на сегодня, 2 августа, он ожидается в 14:50.

Полеты в Басру запланированы по четвергам с 5 августа по 29 октября 2021 года, в Сулейманию — по понедельникам с 2 августа по 25 августа, в Эрбиль — по субботам с 7 августа по 30 октября.

В системе бронирования Iraqi Airways уже появились города Басра и Эрбиль, а вот Сулеймании пока нет. Зато есть еще одно направление, которое, возможно, появится в будущем: город Эн-Наджаф (820.000 человек). 

Этого города в расписании Национального аэропорта Минск пока нет, а на сайте компании он упомянут только в списке возможных рейсов из Минска, но расписание по нему не выдается.

Согласно сайту авиакомпании, все билеты из Басры в Минск уже распроданы вплоть до 26 августа, а из Эрбиля — до конца октября.

Авиакомпания Iraqi Airways начала летать в Минск из Багдада с 20 января 2017 года. С весны 2020 из-за коронавируса полеты были приостановлены, но озобновлены уже с 17 июля 2020. Зимой и летом 2017–го непродолжительное время выполнялись рейсы в Басру и Эрбиль.

С 10 мая 2021 года из Минска в Багдад начала летать еще одна иракская авиакомпания: Fly Baghdad. Сейчас Iraqi Airways летает из Минска в Багдад по средам, пятницам и воскресеньям, а Fly Baghdad — по понедельникам и четвергам.

Через три дня после майской истории с посадкой самолета Ryanair в Минске Лукашенко сказал перед парламентом фразу, обращенную к Евросоюзу:

"Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить"

И с тех пор дня не проходит, чтобы литовские пограничники не сообщили: задержали столько-то мигрантов со стороны Беларуси. Причем чаще всего — иракских. 

За вчерашний день, воскресенье 1 августа, литовцы задержали 289 человек (это новый рекорд), за утро понедельника 2 августа — еще 109 человек. 

Общее число задержанных уже составило 3.943 человека — это в 49 раз больше, чем за весь 2020-й год. Примерно 2,5 тысячи человек из задержанных — граждане Ирака.
Белорусский партизан
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