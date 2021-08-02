Из минского аропорта - на границу: в Литве очередные рекорды по нелегалам
В воскресенье были побиты все рекорды по задержаниям, понедельник начался не лучше.
Об этом в понедельник в эфире национального радио LRT сообщил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустам Любаев.
Выходные для пограничников были жаркими. В воскресенье были задержаны 289 нелегальных мигрантов — самое большое число за сутки с начала года. С 00.00 до 7.00 понедельника были задержаны еще 109 мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси.
Напомним, в субботу были задержаны 144 мигранта, нелегально попавших в Литву с территории Беларуси, днем ранее на границе были задержаны 117 нелегальных мигрантов. Больше всего (171 человек) иностранцев, незаконно пересекших границу, было задержано 27 июля.
В этом году нелегально границу Литвы со стороны Беларуси перешли почти 4000 человек. Это в десятки раз больше, чем в 2020 году, сообщает delfi.lt
10:17 02/08/2021
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