Об этом в понедельник в эфире национального радио LRT сообщил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустам Любаев.









Напомним, в субботу были задержаны 144 мигранта, нелегально попавших в Литву с территории Беларуси, днем ранее на границе были задержаны 117 нелегальных мигрантов. Больше всего (171 человек) иностранцев, незаконно пересекших границу, было задержано 27 июля.





В этом году нелегально границу Литвы со стороны Беларуси перешли почти 4000 человек. Это в десятки раз больше, чем в 2020 году, сообщает delfi.lt











