День пророка Ильи : важные традиции, приметы и запреты на сегодня









Что нужно обязательно сделать в Ильин день





2 августа принято посещать богослужения, после чего праздновать в кругу семьи за обедом. В храме святого пророка просили о даровании семейного благополучия и плодородия, о скором появлении детей.





На Ильи-пророка нужно собирать лекарственные травы и плоды, считалось, что они набирались особой силы.





До наступления Ильина дня нужно принять различные меры предосторожности, чтобы защитить дом, хозяйство и посевы от стихии - ливня, града, молнии, сильного ветра.





Молодые девушки в этот праздник молились о замужестве, так как традиционно в это время играли свадьбы.









Важные приметы 2 августа





В этот день люди, особенно пожилые и больные, старались реже смотреть в зеркало.





Человек, рожденный 2 августа, может находить подземные клады и отводить нечистую силу.





Дождливый день на Ильи означал, что в этом году будет немного пожаров.





А если попасть под дождь на Ильи, можно получить запас здоровья на целый год.





В народе верили, что после 2 августа ни комары, ни мухи уже не будут кусать.





Что строго запрещено делать на день Ильи-пророка

Купаться в открытых водоемах. Считалось, что это может привести к болезням и страданиям. Также люди верили, что нечисть может утащить купающегося в воду. По этой же причине не рекомендуется ходить на рыбалку.





Тяжело трудиться по дому, на участке, в поле. Любые работы с землей могут привести к гибели урожая. Единственное исключение - пчеловодство.





Стоять под деревом, кричать и ругаться - может сразить молнией.





Останавливаться и стоять на перекрестках, потому что там собирается разная нечисть.





Сквернословить, дебоширить, выяснять отношения, злоупотреблять алкоголем.





Ходить в парикмахерскую.





День ангела 2 августа празднуют Александр, Алексей, Георгий, Илья, Иван, Константин, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Федор.