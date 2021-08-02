+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В США представили доказательства утечки коронавируса из китайской лаборатории

Члены Республиканской партии США из Палаты представителей представили доказательства утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Фото: Li Bo / Globallookpress.com

Об этом пишет Лента.Ру со ссылкой на издание The Hill, ознакомившееся с документом.

Текст опубликовал старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол — это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса. Отчет составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. По мнению следователей, SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

По этой причине власти США должны призвать Китай к ответственности, считают республиканцы. В частности, Маккол потребовал, чтобы Конгресс наложил санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая. В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов. Республиканцы считают, что он должен предстать перед судом.

Некоторые представители сферы здравоохранения считают, что такое расследование — важный шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Однако другие эксперты считают, что пока рано делать однозначные выводы о происхождении коронавируса.

Еще в марте эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отчитались о поездке в Ухань для выяснения источников распространения COVID-19. Согласно документу, пандемия коронавируса, скорее всего, началась не из-за утечки из уханьской лаборатории. Однако уже в июле глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует снова проверить лаборатории, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19. Китай отверг такой план.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]