



Как рассказал Delfi глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев, если ранее нелегалы с территории Беларуси шли только ночью, стараясь, чтобы их не поймали, то сейчас идут и днем. При этом они практически не прячутся. Их не останавливают ни камеры наблюдения, ни колючая проволока вдоль границы. Рекорд был установлен в минувшее воскресенье, когда СОГГ задержал 289 нелегальных мигрантов.





Минувшей ночью с территории Беларуси в Литву пытались попасть еще 109 нелегалов. Это только за ночь. Учитывая, что нелегалы сейчас идут и днем, за сутки может быть под 200 человек.





Всего с начала года границу с Литвой с территории Беларуси пытались пересечь 4 тыс. человек. При этом поток только увеличивается, пропорционально увеличению авиарейсов из Ирака. Если ранее у кого-то и были сомнения относительно того, что поток нелегалов в Литву организует белорусская сторона, то теперь эти сомнения исчезли полностью.





Интересно, что по словам Александра Лукашенко, переправку нелегалов организуют преступные группы в самой Литве. Мол, эти группы хорошо известны белорусским спецслужбам. Лукашенко предложил даже помочь с ликвидацией этих групп, если литовская сторона перестанет давить на белорусские власти и поддерживать оппозицию. Литва сочла такое предложение шантажом, который лишний раз подтверждает, кто на самом деле стоит за организацией потока нелегальных мигрантов.







