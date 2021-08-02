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Министр образования подтвердил, что с 1 сентября вырастут цены на обучение

Министр образования Игорь Карпенко рассказал в эфире телеканала ОНТ, что повышение платы за обучение в университетах полностью обоснованно.


Он подтвердил, что с 1 сентября плата за обучение в вузах вырастет в пределах 10%. В последний раз стоимость обучения повышали в марте 2020 года.

За этот период увеличились базовая ставка, пишет officelife.media, минимальная заработная плата, были подняты тарифы на некоторые коммунальные и прочие услуги, поэтому 10% —  это полностью обоснованная цифра», — добавил Карпенко.

По его словам, повышение стоимости детально просчитано не только в целом в системе образования, но и конкретно с университетами. Министр добавил, что вузы принимают решение поднять цены самостоятельно, но это решение согласованное, единое и централизованное.

Ранее в вузах анонсировали, что цены с 1 сентября вырастут в пределах 10%.
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