Православные священники Беларуси могут в скором времени получить возможность преподавать в общеобразовательных школах, заявил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.





По его словам, пишет sputnik.by, сейчас Белорусская православная церковь вместе с министерством образования рассматривает такой вариант.





"Рассматриваем возможность и перспективы получения нашими священнослужителями или выпускниками духовных школ дополнительного образования педагогического или же прохождения курсов соответствующих", – сказал митрополит Вениамин в интервью телеканалу СТВ.





Он отметил, что это один из возможных вариантов, но обратил внимание, что не каждый священник может быть педагогом.





"Должно быть призвание, как и к богослужению. Поэтому к этому вопросу надо подходить очень вдумчиво, взвешенно. Но это вполне возможно", – отметил владыка.

О предложениях по конституционной реформе

Также митрополит Минский и Заславский рассказал о предложениях Белорусской православной церкви в части реформирования Конституции.

С его слов, БПЦ были высказаны предложения по семейной тематике, но не уточнил деталей.





"Они нашли отклик, но не все. И это тоже предмет нашего огорчения. Мы со своей стороны старались обозначить необходимость, чтобы на уровне законодательства звучала мысль о том, что каждый человек, семья и общество заботятся о духовно-нравственном развитии человека", - отметил митрополит Вениамин.

По его мнению, нужно чтобы забота о духовно-нравственном развитии человека была заложена в Основном законе.





"На это положение будет опираться и система образования, и министерство культуры, и министерство информации, и другие. Это будет ставиться если не во главу угла, то на одной из передовых позиций", – сказал предстоятель БПЦ.

Исходя из этого и будет развиваться белорусское общество и воспитываться подрастающее поколение, считает митрополит Минский и Заславский.







