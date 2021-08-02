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Коронавирус мог путешествовать по миру гораздо дольше, чем это представляет официальная версия.





Швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте, который руководит службой профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, заявил, пишет kp.by, что вирус SARS-CoV-2 с большой вероятностью начал свое шествие по миру уже в 2013 году. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.





Ученый вспомнил, что в 2013 году в Китае в пещера в 1100 километрах от Уханя нашли вирус, который был на 96 процентов идентичен COVID-19.





«Вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит", — сказал Дидье Питте. Он предполагает, что факт обнаружения почти идентичного ковиду вируса в 2013 году могут скрывать от общественности.





Кроме того, по словам Питте, чтобы началась пандемия, вирус должен уже какое-то время циркулировать в природе. Следовательно, ковид мог быть с человечеством гораздо дольше, чем об этом заявляют официально. В подтверждение своей гипотезы Дидье Питте приводит пример того, как осенью 2019 года в районе Уханя на Военных Олимпийских играх некоторые спортсмены из разных команд заболели с симптомами, похожими на грипп и не смогли принять участие в соревнованиях.





Питте предлагает тщательно расследовать ситуацию, чтобы «лучше отреагировать в следующий раз».







