+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Тимановской предложили помощь: уроженка Беларуси, которая живет в Токио, готова приютить у себя спортсменку

Тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике ранее принял решение отправить спортсменку домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием

 Об этом женщина, прибывшая в аэропорт Ханэда, где, предположительно, находится белорусская спортсменка, рассказала корреспонденту ТАСС.


"Я узнала о новостях из Telegram-каналов и сразу приехала [в аэропорт]. Она же совсем одна, вдруг ей понадобится помощь", - рассказала женщина, представившаяся Натальей. Она также подчеркнула, что готова приютить у себя дома Кристину Тимановскую, если спортсменке это потребуется.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]