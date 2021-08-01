Об этом женщина, прибывшая в аэропорт Ханэда, где, предположительно, находится белорусская спортсменка, рассказала корреспонденту ТАСС.









"Я узнала о новостях из Telegram-каналов и сразу приехала [в аэропорт]. Она же совсем одна, вдруг ей понадобится помощь", - рассказала женщина, представившаяся Натальей. Она также подчеркнула, что готова приютить у себя дома Кристину Тимановскую, если спортсменке это потребуется.











