Появилась новая версия происхождения коронавируса

Как сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN, эксперты уже призывают Вашингтон начать расследование, с требованием выступают в том числе представители Китая.





По данным китайского СМИ, лаборатория в Форт-Детрике является военной базой, где хранятся материалы о бактериологическом оружии фашистов и японского «Отряда 731». Как уточняет издание «Жэньминь жибао», в июле 2019 года в двух домах престарелых неподалеку были зафиксированы случаи пневмонии неясного генеза, а в сентябре наблюдался стремительный рост заразившихся. Тогда же появились сообщения о значительном увеличении числа респираторных заболеваний. В результате власти США официально закрыли лабораторию, пишет «Росбалт».





Китайские власти уверены, что вспышка коронавируса нового типа могла произойти в США на месяц раньше, чем в Китае. Однако Вашингтон отказывается от расследования и проверок другими структурами, утверждают в Пекине.





США пока никак не отреагировали на заявления Китая.





Ранее в США выдвинули гипотезу об искусственном происхождении вируса, вызвавшего пандемию COVID-19. В том числе бывший президент Штатов Дональд Трамп заявлял, что спецслужбы США получили доказательства, что вспышка коронавируса произошла после утечки из уханьской лаборатории. В ВОЗ эту версию отвергают, однако там признали, что рассматривают все версии происхождения коронавируса, пишет bakivaxti.az



