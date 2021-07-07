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«Идут через все участки и в любое время суток». Литовские пограничники за 13 часов задержали 216 мигрантов

По прогнозам литовских пограничников, если поток не уменьшится, до конца этого дня задержат 300−400 человек.

В воскресенье, 1 августа, границу Литвы перешло рекордное количество нелегальных мигрантов, пишет Delfi.

Нелегальные мигранты на литовско-белорусской границе. Фото: Reuters

Нелегальные мигранты из Беларуси идут большими группами — с полуночи до 13.00 воскресенья литовские пограничники задержали 216 нелегальных мигрантов.

Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис в воскресенье заявил, что никакой системы не осталось — если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.

Напомним, в субботу были задержаны 144 мигранта, нелегально попавших в Литву с территории Беларуси, днем ранее на границе были задержаны 117 нелегальных мигрантов. Больше всего иностранцев, незаконно пересекших границу, было задержано 27 июля — 171 человек, пишет zerkalo.io
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