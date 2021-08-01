В Дзержинске автопарк приостановил некоторые автобусные рейсы. Дело в нехватке водителей
Такая проблема в Дзержинске уже стала постоянной.
В Дзержинске автопарк на нынешние выходные отменил некоторые городские автобусные рейсы. Сообщение об этом появилось на сайте местной районной газеты. Причина приостановки рейсов – острая нехватка водительского состава.
В июле этот автопарк также приостанавливал некоторые пригородные и междугородние рейсы. На предприятии ранее на протяжении нескольких лет говорили о том, что не удается решить кадровый вопрос.
Отмена рейсов филиалом «Миноблавтотранса» автопарк № 15 на нынешние выходные коснулась двух маршрутов – № 1 и № 8.
Ранее автопарк с 19 июля приостанавливал некоторые рейсы, в том числе на Фаниполь, Минск. Причина – тяжелая эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и нетрудоспособность части водительского состава в Дзержинском районе.
В июле автопарк размещал объявление о поиске работников. Водителю с категорией D предлагали работу с зарплатой от 1000 рублей, пишет blizko.by
15:43 01/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение