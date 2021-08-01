Видео: пожары продолжают угрожать двум курортным городам в Турции









Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.





По словам министра лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, из-за жары и ветра в Манавгате на юге и в Мармарисе на западе все еще продолжались пожары.





Но пожарные локализовали пожар, который вспыхнул в субботу на популярном курорте Бодрум на побережье Эгейского моря, что вызвало эвакуацию некоторых жилых районов и отелей, сказал Пакдемирли.





По данным Министерства лесного хозяйства, около 107 из 112 пожаров, возникших за последние пять дней, были локализованы по состоянию на утро воскресенья.





Начиная со среды шесть человек погибли из-за пожаров на юге и западе Турции, тысячи людей были эвакуированы из своих домов. Группы поддержки из Украины, Ирана и Азербайджана, а также с территории России были направлены на помощь местным пожарным.



