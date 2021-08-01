Как передает Укринформ, об этом пишет The Guardian.





Как отмечается, 8,5 миллиарда тонн льда хватило бы, чтобы весь штат Флорида ушел под воду на 5 сантиметров. Растаявший лед из Гренландии попадает в океан, из-за чего растет уровень воды во всем мире.





"Это очень высокий уровень таяния. Вероятно, это изменит вид Гренландии, поскольку (таяние льда - ред.) станет движущей силой для ускорения будущего таяния ледников, и в результате - повышения уровня моря", - сказал эксперт по изучению ледников Колумбийского университета Марко Тедеско.





"Это очень тревожно. План действий четкий - нам нужно дойти до нулевого уровня выбросов, но мы также должны защитить уязвимое население вдоль мирового побережья. Это станет огромной проблемой для наших прибрежных городов", - отметил ученый.



