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Потепление: в Гренландии за день растаяло 8,5 миллиарда тонн льда - достаточно, чтобы подтопить всю Флориду

В Гренландии в среду, 28 июля, зафиксировали рекордную температуру воздуха - +19,8°C. Накануне растаяло 8,5 миллиарда тонн ледяного покрова.

Как передает Укринформ, об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, 8,5 миллиарда тонн льда хватило бы, чтобы весь штат Флорида ушел под воду на 5 сантиметров. Растаявший лед из Гренландии попадает в океан, из-за чего растет уровень воды во всем мире.

"Это очень высокий уровень таяния. Вероятно, это изменит вид Гренландии, поскольку (таяние льда - ред.) станет движущей силой для ускорения будущего таяния ледников, и в результате - повышения уровня моря", - сказал эксперт по изучению ледников Колумбийского университета Марко Тедеско.

"Это очень тревожно. План действий четкий - нам нужно дойти до нулевого уровня выбросов, но мы также должны защитить уязвимое население вдоль мирового побережья. Это станет огромной проблемой для наших прибрежных городов", - отметил ученый.
ukrinform.ru
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