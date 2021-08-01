В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса

"Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов", - говорится в сообщении.





Научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав-младший (Mart Ustav) сообщил, что лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, вызывающих, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольшее беспокойство, включая дельта-штамм, который в настоящее время распространяется в Эстонии.





"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", - сказал Устав.





Как отмечается в сообщении, решение, позволяющее производить и продавать BioBlock, было принято Департаментом здоровья на основании заключения группы экспертов по пограничным продуктам, состоящей из специалистов из Департамента лекарственных средств, Департамента здоровья, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. С юридической точки зрения это не лекарство или медицинское устройство, но информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.





Как заявляют разработчики, Bioblock - это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen под руководством профессора Марта Устава. Для разработки и продажи BioBlock был сформирован консорциум, в который вошли ученые и специалисты из Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и OU Teadus ja Tegu. Технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm, пишет Интерфакс-Запад.



