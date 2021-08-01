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У исследователей появились большие вопросы к эффективности прививок против третьей волны COVID

Три четверти зараженных SARS-CoV-2 на массовых мероприятиях в США были уже полностью вакцинированы. Таковы результаты исследования, проведенного в Массачусетсе.



Согласно проведенному в США исследованию, три четверти инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 после нескольких крупных мероприятий, прошедших в штате Массачусетс в июле, были полностью привиты. Это указывает на высокую трансмиссивность (передаваемость) дельта-варианта, говорится в сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваемости (CDC), обнародованном в пятницу, 30 июля. Об этом сообщает DW.

По данным CDC, после проведения массовых мероприятий в округе Барнстейбл было зарегистрировано 469 заболевших, 74 процента из них уже прошли вакцинацию. 133 случая инфицирования были изучены наиболее тщательно, и исследования показали, что в 90 процентах из них речь идет о дельта-варианте коронавируса.

В сообщении CDC отмечается, что, по-видимому, в отличие от других вариантов вируса, эта мутация может передаваться и от полностью вакцинированных людей. Глава CDC Рошель Валенски назвала исследование тревожным и указала на новые рекомендации своего ведомства, согласно которым в районах с высоким уровнем заболеваемости носить маски должны даже полностью вакцинированные люди.
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