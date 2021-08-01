В Эгейском море у берегов Греции произошло сильное землетрясение
Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают более 30 тысяч человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) утром в воскресенье, 1 августа.
Подземные толчки зафиксировали в 04:31 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают более 30 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.Сообщения об угрозе цунами не поступали.
Напомним, на этой неделе у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. Оно стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года. Тогда была объявлена угроза цунами.
09:16 01/08/2021
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