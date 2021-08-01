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Суд постановил ликвидировать фонд «Добра». Причина — секрет

Минский городской суд вынес решение о ликвидации фонда «Добра», который занимался организацией конкурса социальных проектов Social Weekend. Об этом написал у себя соучредитель и директор фонда Александр Скрабовский.

— Истец не привёл ни одного примера и даже ответил, что нарушений в ходе своей проверки не нашёл. Но есть доблестное секретное письмо, с которым ознакомиться нельзя и о чём оно тоже. Никак. Ибо гриф «секретно». Суть его мы кратко узнали лишь в выданном через три часа после окончания письменном решении. Вы люди умные, догадаетесь, — привёл подробности Александр. 

Скрабовский добавил, что решение вступает в силу через 15 дней, подавать жалобу он не планирует. 

Социальный фонд «Добра» — некоммерческая организация, работающая в сфере развития социальных инноваций, ответственных и устойчивых практик ведения бизнеса.

Конкурс социальных проектов Social Weekend существует более семи лет. В нём поучаствовало более 2,7 тысячи уникальных идей. За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку более чем на 350 тысяч долларов в эквиваленте, пишет dev.by
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