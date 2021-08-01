Суд постановил ликвидировать фонд «Добра». Причина — секрет

— Истец не привёл ни одного примера и даже ответил, что нарушений в ходе своей проверки не нашёл. Но есть доблестное секретное письмо, с которым ознакомиться нельзя и о чём оно тоже. Никак. Ибо гриф «секретно». Суть его мы кратко узнали лишь в выданном через три часа после окончания письменном решении. Вы люди умные, догадаетесь, — привёл подробности Александр.





Скрабовский добавил, что решение вступает в силу через 15 дней, подавать жалобу он не планирует.





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