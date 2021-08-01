Жара уйдет. Август начнется с дождей

В понедельник, 2 августа, обещают дождь. Минимальная температура воздуха в столице составит +17 °C, максимальная — +20 °C. Ночью +14…+16 °C. Ветер слабый западного направления, около 6 м/с. Порывы до 18,1 м/с.





Во вторник, 3 августа, ожидается облачность с прояснениями. Дневная температура воздуха — минимум +14 °C, максимум +22 °C. Ночью – +13…+14 °C. Ветер западный и слабый, не выше 6 м/с. Порывы могут достигать 13,5 м/с.





В среду, 4 августа, снова облачно с прояснениями, пока дождя в прогнозе нет. Днем обещают до +22 °C, ночью в среднем +15…+16 °C. Будет дуть слабый юго-западный ветер, лишь 1,2 м/с. Порывы до 6,7 м/с.





На четверг, 5 августа, прогнозируется пасмурная погода. В дневные часы до +24 °C. Ночью будет +16…+17 °C. Ветер юго-восточного направления, чуть выше 2 м/с. Порывы до 6,3 м/с.





В пятницу, 6 августа, обещают дождь. Днем воздух прогреется всего до +23 °C, а ночью ожидается до +16 °C. Ветер будет с северо-востока, менее 1 м/с. Порывы до 11,3 м/с.









В субботу, 7 августа, возможен небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит +17 °C, днем будет максимум +21 °C. Ветер северо-восточного направления, не более 3 м/с. Порывы до 14,7 м/с.



