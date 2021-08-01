Согласно одной из версий, происходящее может являться диверсией со стороны запрещённых в Турции политических сил, пише т Белновости.





Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о задержании первого человека, который подозревается в том, что специально способствовал распространению огня в лесных массивах.

Соответствующее заявление турецкий лидер сделал во время пресс-конференции в Мармарисе, сообщают местные СМИ.





Эрдоган добавил, что обязанностью властей и правоохранителей является обнаружение и задержание людей, поджигающих леса.

Ситуация в Турции

Лесные пожары вспыхнули в Турецкой Республике в среду, 28 июля.

Распространение огня началось в лесах возле города Манавгат на юге страны.





На следующий день опасная ситуация зафиксирована уже в нескольких регионах Турции: Анталья, Айдын и Муглу.

На данный момент пожарным удалось локализовать большинство очагов возгорания (88 из 98). Сообщается о 6 погибших.

Изначально причиной произошедшего назывались сильная жара и шквалистый ветер, из-за которого огонь мог быстро распространяться.



