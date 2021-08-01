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Причиной лесных пожаров в Турции могли стать поджоги: задержан первый подозреваемый

Турецкие власти не исключают, что лесные пожары вспыхнули в стране из-за поджогов.

Согласно одной из версий, происходящее может являться диверсией со стороны запрещённых в Турции политических сил, пишет Белновости.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о задержании первого человека, который подозревается в том, что специально способствовал распространению огня в лесных массивах.
Соответствующее заявление турецкий лидер сделал во время пресс-конференции в Мармарисе, сообщают местные СМИ.

Эрдоган добавил, что обязанностью властей и правоохранителей является обнаружение и задержание людей, поджигающих леса.

Ситуация в Турции

Лесные пожары вспыхнули в Турецкой Республике в среду, 28 июля.
Распространение огня началось в лесах возле города Манавгат на юге страны.

На следующий день опасная ситуация зафиксирована уже в нескольких регионах Турции: Анталья, Айдын и Муглу.
На данный момент пожарным удалось локализовать большинство очагов возгорания (88 из 98). Сообщается о 6 погибших.
Изначально причиной произошедшего назывались сильная жара и шквалистый ветер, из-за которого огонь мог быстро распространяться.
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