1. Во Франции больше часовых поясов, чем в любой другой стране мира

Если считать не только саму европейскую Францию, но и ее зарубежные территории, такие как Французская Полинезия, несколько островов в Вест-Индии и Новую Каледонию в Тихом океане, то всего будет 12 часовых поясов.





Фото AFP





2. В Канаде более двух миллионов озер





Фото из открытых источников





3. Нью-Йорк расположен значительно южнее, чем Рим.











4. Плутон поместился бы на территории России









5. В Папуа-Новой Гвинее говорят на 851 языке





Фото Express









6. В Швеции 221,8 тысяч островов — больше, чем в любой другой стране в мире













7. В Сан-Марино автомобилей больше, чем жителей

Сан-Марино — единственная страна в мире, где машин больше, чем людей, — 1 261 автомобиль на 1 тысячу жителей (по данным на 2018 год). На втором месте в этом рейтинге — Монако (899 машин на 1 тысячу жителей), на третьем — США (795).









8. На 96% языков мира говорят всего 4% населения планеты





9. За те 60 секунд, что вы потратили на чтение этой статьи, в аэропортах по всему миру потерялись 47 чемоданов и сумок. В год теряются в среднем 24,8 миллионов единиц багажа. Звучит пугающе? Не беспокойтесь, 99,4% потерянных вещей возвращаются к владельцам. А 86% чемоданов, которые е появились вовремя на ленте багажа, оказываются в руках у хозяев еще в первые 36 часов после пропажи.









10. На острове Сарк между Англией и Францией нет ни машин, ни фонарей, ни уличного освещения





Населения острова — около 500 человек. Все они пользуются только гужевым транспортом, электрическими транспортными средствами для инвалидов, велосипедами и тракторами со специальным разрешением.













11. Под Северным полюсом суши нет — только океанские льды













12. В огромном Китае — всего один часовой пояс





До 1949 года Китай делился на пять часовых поясов, но после установления Народной республики Коммунистическая партия Китая решила укрепить единство страны и ввела единый часовой пояс для всех. Поэтому теперь при пересечении границы между Китаем и Афганистаном приходится переводить часы почти на четыре часа назад.









13. Старейшее дерево в мире — 5074-летняя сосна в Калифорнии





14. Страна Монако по площади меньше Центрального парка в Нью-Йорке. Но ее жители очень богаты.









15. В Африке есть город Ганвье в Бенине — полностью построенный на воде





Все здания, за исключением школы, стоят там на бамбуковых сваях.











