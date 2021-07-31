В Литву перебралось уже почти 3,5 тысячи мигрантов из Беларуси
С начала 2021 года литовские пограничники перехватили 3401 мигранта — в 42 раза больше, чем за весь 2020-й год, 2111 из них представились гражданами Ирака.
Литовские пограничники задерживают мигрантов, незаконно пересекающих границу из Беларуси в Литву, в Калвяе / Reuters
Большинство из задержанных в последние сутки (106 из 137) также назвались иракцами, передает Еврорадио.
Литва обвиняет официальный Минск в гибридной агрессии и ждет поддержки ЕС. Евросоюз, в свою очередь, может рассмотреть введение новых санкций — в отношении людей, которые ответственны за "экспорт мигрантов" из Беларуси.
18:17 31/07/2021
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