В Литву перебралось уже почти 3,5 тысячи мигрантов из Беларуси

Литовские пограничники задерживают мигрантов, незаконно пересекающих границу из Беларуси в Литву, в Калвяе / Reuters





Большинство из задержанных в последние сутки (106 из 137) также назвались иракцами, передает Еврорадио.





Литва обвиняет официальный Минск в гибридной агрессии и ждет поддержки ЕС. Евросоюз, в свою очередь, может рассмотреть введение новых санкций — в отношении людей, которые ответственны за "экспорт мигрантов" из Беларуси.