







МЧС напоминает, что при жаре есть риск тепловых ударов. Также может произойти перегрев оборудования на электрических подстанциях, из-за чего вероятны отключения света, пишет Office Life. На дорогах деформируется асфальтовое покрытие. Это может стать одной из причин ДТП.





При высокой температуре возрастает и риск природных пожаров. Кроме того, жара создает условия для распространения инфекций и паразитов.





В такую погоду рекомендуется как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами или же носить шляпы. Либо использовать зонтики. Нужно учитывать, что солнце наиболее активно с 12:00 до 16:00.



