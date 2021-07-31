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Жара до +32 градусов. Синоптики объявили на воскресенье желтый уровень опасности

В первый день августа, по данным синоптиков, в Беларуси температура воздуха в дневное время прогреется до плюс 30–32. Объявлен желтый уровень опасности.



МЧС напоминает, что при жаре есть риск тепловых ударов. Также может произойти перегрев оборудования на электрических подстанциях, из-за чего вероятны отключения света, пишет Office Life. На дорогах деформируется асфальтовое покрытие. Это может стать одной из причин ДТП.

При высокой температуре возрастает и риск природных пожаров. Кроме того, жара создает условия для распространения инфекций и паразитов.

В такую погоду рекомендуется как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами или же носить шляпы. Либо использовать зонтики. Нужно учитывать, что солнце наиболее активно с 12:00 до 16:00.
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